Ксения Евдосюк

«Не хотел выходить»: Костомаров рассказал о первых днях после выписки Костомаров рассказал, что не хотел выходить из больницы, пока не встанет на ноги

16 октября 2023 в 14:28

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»