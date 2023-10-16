Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров на панельной дискуссии «Верь в себя» признался, что не хотел покидать больницу до тех пор, пока не встанет на ноги. По его словам, которые приводит «Спорт-Экспресс», после всех перенесенных операций он сильно переживал из-за предстоящей встречи с детьми.
И по сей день сложности присутствуют в жизни. Она кардинально изменилась. Переживал, как пройдет моя встреча с детьми. Я не хотел выходить из больницы, пока не встану на ноги. В самом начале мы отправили детей на три недели на отдых, чтобы адаптироваться вдвоем к новой жизни, к тем трудностям, что встречаются в быту, — поделился спортсмен.
Ранее стало известно, что фигурист, лишившийся конечностей из-за пневмонии, согласился протестировать инновационные протезы производства «Сколково». Механические стопы облегчат тренировки 46-летнего спортсмена, которые ему необходимы для поддержания здоровья и физической формы. Позднее Костомаров опубликовал видеоролик, в котором управляет автомобилем. В своем Telegram-канале он поделился моментом, как впервые сел за руль после установки протезов.
Кроме того, спортсмен признался, что что ему тяжело видеть свои фотографии и видеозаписи до болезни, которая лишила его рук и ног. Он отметил, что никакие протезы не заменят ему конечностей.