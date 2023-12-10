«Я устал»: Киркоров ответил на вопрос об уходе со сцены Киркоров: устал «мотаться по городам и весям», но об уходе не думал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в эфире подкаста видеоблогера и рэп-исполнителя Эльдара Джарахова на Youtube задумался о прекращении концертной деятельности. По словам 56-летнего исполнителя, он устал мотаться по городам и весям, но не планирует уходить вообще. Он подчеркнул, что ему интересны многие проекты на телевидении и театральная деятельность.

35 лет мотаться по городам и весям... понял, что не хочу, — заявил певец.

Артист добавил, что все это время только работал, и мимо него буквально пролетела жизнь, встречи, путешествия, знакомства и банальный отдых. Также Киркоров отметил, что личная жизнь и дети у него появились только в последние годы, когда он «чуть-чуть ударил по тормозам».

Ранее Киркоров поделился своими планами на новогодние праздники. Певец сообщил, что Новый год планирует отмечать дома. По его словам, он уже не первый год не работает именно в этот праздник. Он считает, что его нужно проводить вместе с семьей, мандаринами, любимыми фильмами и мультфильмами, а «всех денег мира все равно не заработаешь».

Также Киркоров рассказал, что пережил звездную болезнь и в настоящее время здоров во всех отношениях. Артист отметил, что в его жизни было публичное одиночество, но сейчас все подобные проблемы позади. Он подчеркнул, что ему больше не страшны такие ситуации.