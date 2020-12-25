«Не главный объект внимания»: Решетова объяснила причину разрыва с Тимати

https://static.news.ru/photo/3635ff22-46cb-11eb-bec3-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Поклонников модели и матери сына рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Анастасии Решетовой давно мучает вопрос, почему всё-таки они расстались. Вопрос о причинах, заставляющих молодых родителей расстаться в первый год после рождения ребёнка, задал один из подписчиков молодой мамы в Instagram.

Часто потому, что не были готовы к новому периоду в их жизни. Рождение ребёнка — это не только космическая радость, но и стресс как-никак. И для мамы, и для папы. Мама в шоке от бессонных ночей, и гормоны скачут в течение первого года, а папа не может смириться, что он больше не главный объект внимания в семье, — ответила Решетова.

Фолловеры задали вопрос Анастасии и о том, каким она видит идеального для себя мужчину. Модель в ответ заявила, что идеальных нет, и посоветовала девушкам с этим смириться и перестать искать принца на белом коне.

Пусть он будет не принцем, а драконом, но любимым. Я точно знаю, что смогу быть вместе только с очень сильным человеком, так как у меня характер аналогичный, — призналась Решетова.

О расставании модели и рэпера стало известно несколько месяцев назад, отношения не спас даже долгожданный сын, которого Тимати назвал в честь своего погибшего друга Ратмира. По словам Решетовой и самого Тимура Юнусова, они остались друзьями и нормально общаются. Тимати сейчас участвует в шоу «Холостяк». Рэпер выбирает себе спутницу жизни на телевизионном проекте. Анастасия после расставания не только воспитывает сына Ратмира, но и строит карьеру на телевидении и станет ведущей шоу на канале ТНТ. Решетова будет вести шоу «Ты — топ-модель», аналог западного America’s Next Top Model.

Недавно модель рассказала, чему научил её уходящий год. Она отметила, что 2020-й её воспитал и убрал раз и навсегда розовые очки, писал NEWS.ru.