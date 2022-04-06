«Не дождётесь!»: Ярушин ответил на вопрос о возможном бегстве из России

Стас Ярушин ответил поклонникам на самый частый вопрос, не собирается ли он по примеру других звёзд покинуть Россию. Об этом актёр написал в соцсети, причём ответил подписчикам очень прямо.

По мнению звезды «Универа», любые трудности являются возможностями для роста. Тем более, что у него сейчас много интересных проектов, по которые уже есть финансирование.

Не дождётесь! Россия — это моя Родина, здесь моя семья, работа, друзья — у меня здесь всё. Да банальное, все, что я сделал в своей жизни сейчас, я сделал именно здесь. А бежать куда-то, когда стало сложнее, я не намерен, я из Челябинска же, ну. Любые трудности — это возможности для роста, я убеждён, — заявил популярный актёр.

Ярушин убеждён, что количество тех, кто хочет уехать из России, сейчас уменьшилось. По его мнению, народ уже «включил» голову, а не эмоции, что само по себе уважительно.

А те, кто уехал, уже возвращаются обратно, и это тоже показатель. А кто не вернется, пусть там и сидит. Короче, не получилось опять посеять раздор у нас, сплотились так сплотились, так вот все и бесятся там, — подытожил Ярушин.

Ранее Татьяна Лазарева после заявления о том, что не собирается возвращаться в Россию, облила грязью соотечественников. Звезда КВН, телеведущая в соцсетях уничижительно высказалась о российской провинции и простых людях, не стесняясь в эпитетах.