«Не дождётесь, сплетники»: Галкин опроверг слухи о разводе с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/9f2dbf9a-f097-11ea-b00a-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Юморист Максим Галкин опубликовал фото с супругой, примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой на фоне слухов о грядущем разводе пары.

Не дождётесь, сплетники! — подписал фото юморист.

На снимке Галкин широко улыбается, а Алла Борисовна обнимает его и показывает в объектив язык. Пара сфотографировалась во дворе их дома.

Поклонники поблагодарили, что Галкин развеял их сомнения, но большая часть подписчиков заявила, что и так не верила слухам о разводе. А продюсер Иосиф Пригожин даже предложил устроить флешмоб по этому поводу.

Собака лает, а караван идёт! И как красиво идёт, — написала актриса Алика Смехова.

Как писал NEWS.ru ранее, популярная певица Лолита Милявская призналась, что встречается с мужчиной, который на восемь лет её младше. Звезда не стала ставить крест на своей личной жизни. За её плечами пять браков. Последний союз был с 45-летним тренером Дмитрием Ивановым.