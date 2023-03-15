«Не дождетесь»: Лера Кудрявцева ответила на слухи о закрытии ее шоу Лера Кудрявцева опровергла слухи о закрытии шоу «Секрета на миллион» на НТВ

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале опровергла слухи о закрытии передачи «Секрет на миллион» на НТВ. Ранее зрители обратили внимание на то, что шоу пропало из эфирной сетки.

Для всех, кто волнуется про «Секрет на миллион», скажу только одно: за семь лет в эфир вышло 247 программ. И еще на НТВ выйдет минимум столько же. Так что не дождетесь (закрытия), – написала Кудрявцева.

При этом она не объяснила, почему проект исчез из сетки вещания.

Секрет на миллион» регулярно выходил на НТВ с 2016 года по субботам. Однако в программе на 18 марта ее нет. Вместо передачи Кудрявцевой сейчас стоит другое шоу – «Страна талантов» с Надеждой Бабкиной и Николаем Басковым.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что скорая не успела приехать к телеведущей Лере Кудрявцевой и та умерла в своем доме в окружении семьи. Позднее звезда призналась, что после этих сообщений ее мать едва не получила второй инфаркт. По мнению телеведущей, за такие хулиганские выходки необходимо привлекать к ответственности по всей строгости закона.

Она добавила, что эта ситуация касается не только ее, но и «огромного количества людей, которых постоянно хоронят в интернете». Телеведущая назвала такие поступки зашкваром и беспределом.