Не дотягивает до звезды: историк моды Васильев оценил гардероб Гагариной

https://static.news.ru/photo/3cb7c5e2-4059-11eb-9308-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: gagara1987/instagram.com

Певица Полина Гагарина недостаточно эффектно одевается для того, чтобы соответствовать званию лучшей эстрадной исполнительницы в России. К такому выводу пришёл историк моды Александр Васильев.

Эксперт оценил гардероб артистки в своём традиционном фешен-обзоре. Он считает, что Гагарина с удовольствием носит мини, получая удовольствие от своей стройной фигуры. Васильев добавил, что когда-то исполнительница была корпулентной, поэтому сейчас для неё характерен «синдром девушки, которая сильно похудела». Из-за этого и наряды певицы часто однообразны.

Полина старается одеваться очень гламурно. Её гардероб, на мой взгляд, не дотягивает до уровня и статуса звезды номер один. Ей надо поработать над образами, — отметил эксперт.

Он посоветовал Гагариной избегать неорганичных для её цветотипа колоров и чаще использовать бежевый, белый, серебряный, кремовый, жемчужный цвета, которые её украшают, в отличие от красного или лилового.

Телеведущий считает, что Гагариной идут оттенки пастельной гаммы, а также «уникальные вещи». То есть певица должна соответствовать статусу звезды номер один и поражать фанатов своей величиной, передаёт 7days.ru.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос, в рамках которого граждане РФ называли лучшего, по их мнению, эстрадного певца страны. Наибольшее число голосов набрала исполнительница Полина Гагарина. Её лучшей эстрадной певицей страны в рамках опроса назвали 12% респондентов. На втором месте расположилась примадонна отечественной поп-сцены Алла Пугачёва. За неё, как и за идущую следом Валерию, проголосовало по 7% опрошенных.

Лучшим мужчиной на российской сцене респонденты посчитали Филиппа Киркорова — 9% голосов. Вторая позиция осталась за Николаем Басковым — 8%, а третья за Сергеем Лазаревым — 6%, писал NEWS.ru.