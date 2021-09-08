«Не делайте мне смешно»: ведущий Первого канала оценил ум Ксении Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, призналась, что несколько лет назад потеряла память на два дня, приняв таблетку снотворного, которую ей дала Лолита Милявская. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала Эльдара Джарахова.

Я выпиваю эту таблетку, и я не помню два дня. Да, я выступала на концерте. Я прилетаю туда, меня выносят. Я сплю в отеле, — вспомнила Глюкоза. Она рассказала, что...