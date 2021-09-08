«Не делайте мне смешно»: ведущий Первого канала оценил ум Ксении Собчак

Профессор МГИМО Юрий Вяземский, ведущий на Первом канале программу «Умники и умницы», оценил ум журналистки Ксении Собчак. Об её способностях Вяземский рассказал в беседе с NEWS.ru, комментируя нападки на блогера Анастасию Ивлееву, которая не смогла назвать автора романа «Отцы и дети» в недавнем эфире YouTube-шоу Собчак.
Можно подумать, что Ксюша Собчак такая суперобразованная. Как говорят в Одессе, не делайте мне смешно. Ксюша Собчак, выпускница МГИМО, — провокатор. Но она умная девочка. И, конечно, очень способная, — отметил Вяземский.
Ранее он пошутил над Ивлеевой, которая в ответ на вопрос Ксении Собчак назвала автором романа «Отцы и дети» Льва Толстого. Профессор МГИМО подчеркнул: тот факт, что Ивлеева хотя бы знает о существовании такого романа и такого писателя, «уже неплохо». По мнению телеведущего, блогеру вовсе не обязательно быть культурным и образованным человеком.