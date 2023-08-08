Сандра Буллок тайно наняла сиделок умирающему жениху Daily Mail: Сандра Буллок тайно ухаживала за умирающим женихом Брайаном Рэндаллом

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сандра Буллок

Американская актриса Сандра Буллок знала, что ее 57-летний жених, фотограф Брайан Рэндалл неизлечимо болен и несколько лет тайно заботилась о возлюбленном, сообщает Daily Mail со ссылкой на семью артистки. Как пишет издание, пара держала недуг Рэндалла в секрете, надеясь, что ему удастся отсрочить смерть. Сестра актрисы Гезина Буллок-Прадо рассказала, что актриса наняла сиделок, которые помогали ей бороться за жизнь любимого человека.

Я убеждена, что Брай нашел лучшее место для рыбалки на небесах и уже забрасывает приманку в стремительные реки, где водится лосось. Это жестокая болезнь, но есть некоторое утешение в том, что у него были лучшие из опекунов в лице моей удивительной сестры и группы медсестер, которых она собрала, чтобы помогали ей ухаживать за ним дома, — сообщила Гезина Буллок-Прадо.

Издание сообщает, что боковой амиотрофический склероз, которым несколько лет болел жених Буллок, смертелен, и от него нет лекарства. Однако у разных пациентов она прогрессирует с разной скоростью. Люди с этим заболеванием живут от двух до пяти лет после первого проявления симптомов, причем всего 10% пациентов живут не менее 10 лет. Смерть наступает от паралича дыхательных мышц.

Отмечается, что у больного боковым амиотрофическим склерозом наблюдаются слабость конечностей, проблемы с глотанием и речью, ухудшаются мышечный контроль и способность дышать, двигаться, говорить и есть. Дальнейшее разрушение нервных клеток приводит к проблемам при ходьбе. У больного могут непроизвольно сокращаться мышцы, случаться неконтролируемые приступы смеха, слез и зевоты, а также наблюдаться изменения в мыслительном процессе или поведении. Точная причина возникновения заболевания неизвестна, чаще всего медики связывают это с наследственностью.

Ранее сообщалось, что избранник Сандры Буллок скончался 5 августа на 58-м году жизни после продолжительной болезни. Последние три года он страдал от амиотрофического склероза - редкого заболевания, которое поражает центральную нервную систему. Пара познакомилась в 2015 году и не спешила регистрировать брак, поскольку для Буллок, по ее словам, было главным оказаться преданным партнером и матерью, а не иметь официальные бумаги. Актриса в одном из интервью заявила, что нашла в лице Рэндалла любовь всей своей жизни.