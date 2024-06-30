«Не было с мальчиком»: певица Аня Покров о творческих планах Певица Аня Покров сообщила, что готовит дуэт с неназванным молодым артистом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Аня Покров

Певица и блогер Аня Покров (Анна Покровская) на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге рассказала корреспонденту NEWS.ru, что в ближайшее время планирует записать трек с молодым артистом, при этом отказавшись называть своего творческого партнера. Она отметила, что до сих пор у нее не было дуэтов с «мальчиками».

В ближайшем будущем у меня будет один очень интересный бит, и он будет с мальчиком. У меня никогда не было бита с мальчиком, так что все ждут, и я сама уже жду, когда его увидит свет, — сообщила артистка.

Девушка добавила, что в скором времени выпустит новую сольную песню «Лето, солнце, жара». Кроме того, артистка призналась, что мечтает о коллаборации с певицей Анной Асти. Она отметила, что, может быть, публика еще увидит союз «две Ани».

Тем временем еще один участник фестиваля советский и российский рок-музыкант Найк Борзов признался, что хочет умереть на сцене. Так он ответил на вопрос о планах завершить карьеру. Артист добавил, что даже не думает о таких вещах.

Мероприятие также посетила певица Карина Кросс, которая рассказала, что ее любимой группой является группа «Король и Шут». Она отметила, что этот коллектив останется у нее «в сердце навсегда». По ее словам, группа «несет историю».