«Не было невесток»: мать Тимати резко отреагировала на вопрос о Решетовой Мать Тимати отказалась считать Решетову невесткой

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Анастасия Решетова

Мать рэпера и бизнесмена Тимати Симона Юнусова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) высказалась о скандале, связанном с моделью Анастасией Решетовой, которую винят в том, что распалась семья певицы Алсу. Один из подписчиков спросил Симону, как она относится к поступку бывшей невестки. В ответ она сказала, что у нее еще не было невесток, намекая на неофициальный статус отношений сына с моделью.

Симона также отметила, что не будет прямо комментировать скандал. Она написала, что ей хватает своих проблем.

Мне хватает своих проблем, зачем обсуждать чужие? — сказала Симона.

3 июля экс-возлюбленная рэпера Тимати Решетова подала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову. По данным Super.ru, женщина, которая известна скандальными разборами личностей, обозвала ее девушкой с низким социальным статусом. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Решетовой, объяснил, что теперь модель хочет привлечь Степанову к уголовной ответственности, после того как подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, которые не имели никакого отношения к действительности.

Юрист Екатерина Гордон при этом заявила, что разбирательство между Степановой и Решетовой, по ее мнению, носит юмористический характер. Она пошутила, что история больше напоминает анекдот про выхухоль, который оскорбился своим названием в зоопарке.