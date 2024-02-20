«Не будем делить на категории»: Бледанс о поздравлениях с 23 Февраля Актриса Бледанс: 23 Февраля следует поздравлять всех мальчиков и мужчин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С Днем защитника Отечества следует поздравлять всех мальчиков и мужчин, уверена актриса Эвелина Бледанс. В разговоре со СМИ она подчеркнула, что их не нужно «делить на категории». При этом, по ее словам, военных 23 Февраля следует активно чествовать. Мальчикам же нужно давать понять, что они тоже вырастут и «станут мужчинами», уточнила актриса.

Мы не будем делить мужчин на категории. Есть военные, это их профессиональный праздник, их надо чествовать активно. А есть просто мальчики, которые должны понимать, что они вырастут и станут мужчинами, а сейчас их поздравляют девочки, — высказалась Бледанс.

По словам актрисы, еще в ее детстве в школах сложилась традиция поздравлять одноклассников с этим праздником. Она вспомнила, что, будучи школьницей, вместе с другими ученицами приходила раньше на уроки и «раскладывала на партах мягкие игрушки, пластиковых зайцев, подснежники и конфеты». Бледанс отметила, что и сейчас этот день отмечают «как день для всех мальчиков».

Психотерапевт Наталья Наумова ранее посоветовала учитывать интересы мужчины при выборе подарка ко Дню защитника Отечества. По ее словам, можно в качестве презента приобрести одежду, аксессуары для гаджета или сделать выбор в пользу мастер-класса.