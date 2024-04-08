«Не берегла себя»: Эвелина Бледанс сообщила о смерти наркозависимой сестры Эвелина Бледанс сообщила о смерти своей сводной сестры из-за наркотиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эвелина Бледанс

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала о смерти своей сводной сестры Дианы. В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ она отметила, что женщина с юности была зависима от наркотиков и злоупотребляла алкоголем, что привело к страшным болезням.

Моей сестры не стало. Так получилось, что она с молодого возраста начала позволять себе запрещенные вещи. Это привело к циррозу печени, к гепатиту. С этим диагнозом она жила последние 10 лет. Не берегла себя, — сказала Бледанс.

По словам артистки, она столкнулась с критикой после того, как не стала финансово помогать зависимой родственнице. В итоге «жалость в душе сыграла», и она привезла необходимые лекарства сестре, однако та не стала их принимать из-за необходимости ограничивать себя в вредных привычках.

Она любила покурить, выпить и жирненького поесть. Зачем нужно было эту помощь просить, чтобы я из кожи вон лезла, искала эти таблетки, потом их не пить? — задалась вопросом Бледанс.

Ранее стало известно о смерти популярного блогера из Санкт-Петербурга Олега Гришаева, известного под псевдонимом Отец Олег. Он вел канал почти на 400 тысяч подписчиков, где рассказывал о вреде наркотиков. Отмечается, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. 33-летний блогер в прошлом употреблял наркотические вещества, но боролся с зависимостью, о чем рассказывал в своем блоге. У Гришаева остались жена и дочь от первого брака.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.