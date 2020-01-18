https://static.news.ru/photo/abfe369e-3a05-11ea-beae-fa163e074e61_660.jpg Светлана Бондарчук Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

51-летняя Светлана Бондарчук опубликовала провокационное фото в купальнике, чем вызвала небывалые споры среди подписчиков. Пока одни упрекали экс-супругу известного режиссёра в развязности, другие осыпали её комплиментами, не переставая восхищаться её изяществом.

Поклонники знаменитости отметили, что мать двоих детей в превосходной форме, чего нельзя сказать о её бывшем муже, который больше походит на деда: «С Бондарчуком вы смотрелись супер, а сейчас он как дед с молодой девушкой».

Большинство всё же похвалили Светлану за смелый поступок и отсутствие страха показать себя сексуальной в таком возрасте.

Женщина должна уметь носить каблуки, духи и...возраст, — написала одна из подписчиц.

Однако нашлись и те, кто посчитал снимок слишком откровенным: «Стоит, как-то более одетой быть. Не 20 лет, в связи с тем выглядит смешно».