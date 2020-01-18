51-летняя Светлана Бондарчук
Поклонники знаменитости отметили, что мать двоих детей в превосходной форме, чего нельзя сказать о её бывшем муже, который больше походит на деда: «С Бондарчуком вы смотрелись супер, а сейчас он как дед с молодой девушкой».
Большинство всё же похвалили Светлану за смелый поступок и отсутствие страха показать себя сексуальной в таком возрасте.
Женщина должна уметь носить каблуки, духи и...возраст, — написала одна из подписчиц.
Однако нашлись и те, кто посчитал снимок слишком откровенным: «Стоит, как-то более одетой быть. Не 20 лет, в связи с тем выглядит смешно».
Ранее Бондарчук показала новое платье после того, как Ксения Собчак раскритиковала женщин за 40, публикующих «обнажённые» фотографии. Телеведущая
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