Названы звезды, которые покинули Россию с начала 2024 года Киркоров, Ковальчук и Асти покинули Россию после новогодних праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

После скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой народный артист России Филипп Киркоров и певица Анна Асти уехали из России. Кроме того, некоторые селебрити, в числе которых экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук, отправились в заграничный отпуск. NEWS.ru собрал список артистов, покинувших РФ в 2024 году.

Так, слухи об отъезде исполнителя хита «Цвет настроения синий» появились в начале января. СМИ выяснили, что он отправился в Дубай, где дал несколько выступлений. Накануне стало известно, что артист находится в США. Он появился на концерте певицы Мадонны в Нью-Йорке, который состоялся 22 января. О том, когда артист намерен вернуться в Россию, неизвестно.

Поп-певица Анна Асти уехала из России примерно неделю назад, писал Telegram-канал Mash. По его данным, артистка вместе с мужем, предпринимателем Станиславом Юркиным отправилась за рубеж, чтобы переждать зиму и скандал с «голой» вечеринкой. Как сообщал канал, Асти вернется к концертной деятельности в России в марте.

Также портал 7days.ru заявил, что певица Юлия Ковальчук вместе с семьей улетела из России после новогодних праздников. Как сообщает СМИ, артистка вместе с супругом Алексеем Чумаковым летом 2022 года достроили второй дом в Испании, где живут время от времени.

В теплые края уехал и музыкант Владимир Пресняков. Его супруга Наталья Подольская в соцсетях рассказала, что они отправились на Мальдивы. Кроме того, в январе Россию покинула телеведущая Ольга Бузова. По информации СМИ, девушка выкроила на отдых всего два дня, так как у нее очень плотный рабочий график.

Иногда нужно исчезнуть, чтобы понять, КТО будет тебя искать, — написала в соцсетях Бузова.

Ранее бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский предположил, что покинувшая Россию после СВО певица Тамара Гвердцители могла уехать в Грузию или США. Он признался, что ранее они тесно сотрудничали и дружили, а теперь Кобылянский не может связаться с артисткой.