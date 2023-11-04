Названы возможные причины приезда Пугачевой в Россию SHOT: Пугачева в России посетит похороны дирижера и дополнит завещание

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачёва

Telegram-канал SHOT сообщил, что автомобиль певицы Аллы Пугачевой был замечен на въезде в Тверскую область 3 ноября в 12:46, авто двигалось в направлении Санкт-Петербурга, где пройдут похороны дирижера Юрия Темирканова. По данным канала, артистка может посетить церемонию прощания.

Также SHOT со ссылкой на приближенных к певице сообщает, что Пугачева намерена, находясь в России, составить дополнительное завещание и забрать все документы на детей, необходимые для завершения процесса переезда на Кипр.

РЕН ТВ отмечает, что автомобиль также был замечен припаркованным возле студии в Твери. Сотрудники студии утверждают, что Пугачева записывала там песню.

По данным Telegram-канала Mash, также Пугачева решает вопрос с продажей своего замка в подмосковной деревне Грязь. Его стоимость упала с 225 млн рублей до 100 млн рублей. До недавнего времени в доме жил внук Пугачевой — артист Никита Пресняков. Сейчас здание пустует.

Ранее Пугачева вернулась в Россию, въехав в страну через погранпереход в Псковской области, откуда певицу забрали на черной Toyota Camry. СМИ писали, что она приехала одна, без супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).