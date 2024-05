«Леди и Луи»: названы хиты, сделавшие Modern Talking суперзвездами Музкритик Бабичев: хит You're My Heart, сделал Modern Talking суперзвездами

Немецкая поп-группа Modern Talking обязана своей популярностью суперхитами, записанными до первого распада коллектива, в том числе Brother Louie; You«re My Heart You„re My Soul; You Can Win If You Want; Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love), рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, среди известных композиций первого периода творчества можно отметить Geronimo„s Cadillac; Jet Airliner.

Собеседник добавил, что после воссоединения в 1998-м Томас Андерс и Дитер Болен выпустили шесть альбомов, содержащих хиты: You Are Not Alone; Sexy Sexy Lover (альбом Alone (1999)), Don«t Take Away My Heart; No Face, No Name, No Number (Year of the Dragon (2000)); Ready For The Victory (Victory (2002)); Win the Race (America (2003)).

Ранее критик предположил, что российской молодежи понравились бы хиты Modern Talking, тем более что такие песни, как та же Cheri, Cheri Lady, Brother Louie и You're my heart, you're my soul звучат до сих пор. Однако, по его мнению, для этого творчество Томаса Андерса и Дитера Болена необходимо правильно подать в Сети.