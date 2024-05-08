Названы симптомы госпитализированного в Москве пародиста Аскарова Пародист Аскаров госпитализирован в Москве

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юрий Аскаров

Telegram-канал «112» сообщил, что пародист и телеведущий Юрий Аскаров доставлен в одну из клиник Москвы. По данным канала, 47-летний артист накануне пожаловался на плохое самочувствие.

В «112» узнали, что у Аскарова обнаружили симптомы ОРВИ и, заподозрив пневмонию, врачи приняли решение о госпитализации пародиста в инфекционное отделение. В настоящее время с артистом проводится полный комплекс обследований.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что медики оценивают состояние заслуженного артиста РФ Николая Носкова как средней степени тяжести. По данным канала, он все еще находится в больнице и испытывает сильные боли в правой части тела — в руке и ноге.

До этого худрук Театра кошек рассказал, что восстановительный период после инфаркта у народного артиста РСФСР Юрия Куклачева займет по меньшей мере шесть недель. Куклачев говорил, что надеется уже скоро вернуться к тому, чтобы радовать детей. По его словам, он выстоял в столь трудной ситуации благодаря энергии и поддержке большого количества людей.

Артист чувствует себя хорошо, он активно ходит по палате и много разговаривает. По информации канала, дрессировщик даже примеряет костюмы. Куклачев показывает чрезмерную активность, из-за чего врачи забирают у него телефон, так как ему необходимо отдыхать.