Названы семь самых стильных звезд Каннского кинофестиваля Стилист Уайт: самой модной актрисой на Каннском фестивале была Ева Лонгория

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Ева Лонгория

Знаменитый стилист Рошель Уайт опубликовала список из семи самых стильных звезд Каннского кинофестиваля, пишет Daily Mail. По ее мнению, самой модной актрисой стала Ева Лонгория, которая была не только привлекательна, но и смела в своем выборе нарядов.

Уайт отметила, что Лонгория вышла из зоны комфорта и отразила свою личность через свои образы. Второе и третье место в списке досталось супермоделям Хайди Клум и Белле Хадид, а также актрисе Ане Тейлор-Джой. Кроме того, в рейтинг попала и певица Келли Роуленд, которая была выдержана в стиле старой Голливудской гламурности. Рошель также отметила удачные образы Деми Мур и Сиенны Миллер.

Ранее на 77-м Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Анора» с российским актером Марком Эйдельштейном, которого в западной прессе заметили и прозвали «русским Тимоти Шаламе». После показа ленте аплодировали стоя в течение семи с половиной минут. Теперь 22-летнему Эйдельштейну прочат успешную карьеру в Голливуде. Он также признался, что надеется на предложения от зарубежных киностудий.

Также сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак посетила просмотр на Каннском кинофестивале в колье в форме наручников, которое оценивается в 250 тысяч рублей. Ряд Telegram-каналов предположили, что таким образом звезда решила оставить тайное послание.