Названы самые высокооплачиваемые деятели шоу-бизнеса 2022 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых деятелей шоу-бизнеса 2022 года. Почти половина его участников попали в список благодаря продаже прав на свои произведения, части своих студий или музыкальных каталогов, уточняет американское издание.

На первом месте — режиссёр «Властелина колец» Питер Джексон, который продал часть своей компании по визуальным эффектам Weta Digital компании Unity Software за $1,6 млрд. Он стал третьим миллиардером в истории после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

Вторую строчку рейтинга занимает американский певец Брюс Спрингстин, который выгрузил всю свою работу на лейбл Sony Music Group за $500 млн долларов. Музыкант продал мастер-записи, права на публикацию всей своей музыки, в которую входят 11 мультиплатиновых альбомов и пять золотых синглов.

На третьем месте находится первый хип-хоп-миллиардер Джей Зи, который в прошлом году обналичил доли в музыкальном стримере Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac за $340 млн.

В рейтинг также вошли другие классические исполнители, продавшие свои прибыльные музыкальные каталоги в прошлом году. Этот Боб Дилан, Пол Саймон и Нил Янг, заработавшие в общей сложности $500 млн долларов до вычета налогов.

Ранее сообщалось, что семилетний блогер из России Настя Радзинская попала в список YouTube-блогеров мира с самыми высокими доходами, который представил Forbes. За год девочка на своём канале Like Nastya заработала $28 млн.