Названы самые популярные артисты года по версии «Яндекс.Музыки» Инстасамка и Баста стали самыми популярными артистами по версии «Яндекс.Музыки»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка (Дарья Зотова)

Российский музыкальный стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» подвел музыкальные итоги 2023 года и назвал самых популярных артистов, сообщает корреспондент NEWS.ru. Группой года стал коллектив Artik & Asti, исполнительницу Инстасамку (Дарью Зотову) слушатели выбрали в номинациях «Покорительница чарта» и «Караоке-хит года», певец Баста (Василий Вакуленко) победил в номинации «Король Суперлонча»: его треки вошли в плейлист самых прослушиваемых новинок за уикенд.

Треком года по версии «Яндекс.Музыки» стал ремикс песни «Плохая девочка» группы «Винтаж» и молодых исполнителей ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT. Артистом года стал рэпер A.V.G. Также были отмечены группа CREAM SODA (номинация «Выбор редакции „Яндекс.Музыки“»), Aarne «AA LANGUAGE 2 («Альбом года»), WHITE GALLOWS («Искра года») и ROMANTICA («Фрешмен года»).

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что клип Инстасамки и Кирилла Леликова «Залетай в тренды» понравился не всем из-за того, что в песне поется о богатстве и успехе, тогда как исполнитель был одет в простую одежду, что не соответствует концепции. По его словам, композиция пользовалась бы большей популярностью, если бы ее спела сама Инстасамка.

До этого сообщалось, что участник музыкального шоу «Залетай в тренды» Кирилл Леликов, выступающий под творческим псевдонимом K. Krash, продал квартиру в родном Липецке ради продвижения совместного трека с Инстасамкой и потерпел неудачу. Несмотря на огромную популярность девушки, совместная композиция не попала ни в один хит-парад, поддержка Леликова со стороны Инстасамки также пропала.