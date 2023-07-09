Названы причины, по которым Элтон Джон продолжит выступать Критик Бабичев: Элтон Джон со временем будет давать концерты в свое удовольствие

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Элтон Джон

Британский музыкант Элтон Джон со временем будет давать концерты в свое удовольствие после своего прощального тура, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он отметил, что пока у музыканта есть силы и что сказать миру он будет продолжать свою деятельность. Также Бабичев напомнил, что у Джона есть свое шоу, где он показывает себя «мощным интервьюером» и к нему приходят лучшие мировые исполнители.

Думаю, что Элтон Джон со временем будет давать концерты в свое удовольствие, к громким событиям, когда ему хочется, записывать новый материал. Очень трудно уйти со сцены раз и навсегда, очень трудно повесить микрофон на гвоздь, попрощаться с коллегами, зрителями. Мы еще его увидим и услышим, — сказал эксперт.

Элтон Джон ранее завершил свое пятилетнее прощальное турне «Farewell Yellow Brick Road Tour» выступлением в Стокгольме. Заключительной композицией, которую исполнил 76-летний артист, стала песня «Goodbye Yellow Brick Road» с одноименного альбома 1973 года. Сэр Элтон представил одну из своих самых популярных композиций «Your Song» на переполненном стадионе Tele2 Arena.