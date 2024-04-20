Названы причины падения доходов российских звезд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

СМИ сообщили, что доходы некоторых российских звезд серьезно снизились. Что стало причиной падения заработков отечественных селебрити, связано ли это с «голой» вечеринкой, при чем здесь «Слово пацана»?

Почему упали доходы Киркорова и Баскова

Менеджер агентства по организации праздников рассказал KP.RU, что спрос на корпоративы упал на 30%. По его словам, заказчики отдают предпочтение менее известным артистам, чтобы сэкономить. Например, хорошая кавер-группа может устроить представление за гонорар от 200 до 700 тысяч рублей.

Собеседник KP.RU добавил, что есть и заказчики, готовые платить миллионы за шоу, чтобы сделать мероприятие более статусным. В этом случае речь идет о выступлении народных артистов РФ Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а также лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.

«Конечно, всегда остаются те, кто готов заплатить пять миллионов рублей за звезду и придать мероприятию статус. Тут нет равных Филиппу Киркорову и Николаю Баскову. Для любителей поностальгировать также дорого и модно Сергей Жуков и группа „Руки Вверх!“. Но таких заказов стало меньше», — рассказал эксперт.

Издание «Вокруг ТВ» отмечает, что падение доходов артистов связано в первую очередь с тем, что в последнее время наблюдается волна интереса к музыке 80—90-х, наступившая после выхода сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Какие российские звезды богатеют

Собеседник KP.RU отметил, что в последние годы заметно вырос интерес к исполнителям шансона. По его словам, самые востребованные исполнительницы на частных мероприятиях сейчас Любовь Успенская и Ирина Круг.

«Успенская выступает за гонорар от трех миллионов рублей — Любовь нарасхват и на свадьбах, и на днях рождения, и на корпоративных мероприятиях», — объяснил менеджер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Что касается Круг, то бытует мнение, что она «подняла гонорар за счет успеха сына на „Новой Фабрике звезд“». Круг также ведет активную и успешную гастрольную деятельность. Исполнительница расширяет свой репертуар, записывает дуэты со звездами шансона. По словам собеседника KP.RU, исполнительница на протяжении нескольких лет востребована на частных мероприятиях. Кроме того, артистка удостаивалась премии на «Шансоне года», ее песни ротируются на радиостанциях.

«Гонорар Ирины Круг зависит от города и формата частного мероприятия, его размер варьируется от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей. Если вдруг заказчик захочет, чтобы с Ириной выступил ее сын (и сын Михаил Круга) Александр Круг, то придется доплатить — еще полмиллиона рублей», — заявил эксперт.

Среди мужчин-шансонье популярностью пользуются заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский, а также Михаил Бублик, Слава Медяник и Ярослав Сумишевский. Как объяснил менеджер по организации праздников, гонорар исполнителя хита «3 сентября» стартует от 3 млн рублей и зависит от лояльности артиста к заказчику, города и даты. У коллег Шуфутинского, как сказал собеседник KP.RU, «гонор в два раза меньше».

Какие звезды не оправились после «голой» вечеринки

Telegram-канал Mash в середине апреля раскрыл гонорар певицы Лолиты Милявской за корпоративы после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По его информации, после скандала и последующего затишья стоимость выступления артистки увеличилась до 5 млн рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

При этом певица Анита Цой рассказала, что Лолита понесла серьезные финансовые потери после бойкота из-за «голой» вечеринки. Она призналась, что предложила коллеге по сцене помощь, но та ответила отказом, поскольку привыкла рассчитывать только на себя. По словам Цой, Лолита сильно переживает из-за отмены концертов, но старается не подавать вида.

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев рассказал, что Филипп Киркоров и Анна Асти оказались в топе самых высокооплачиваемых российских артистов, несмотря на скандал с вечеринкой Ивлеевой.

«Чем выше статус артиста, тем больше у него гонорары, это ни для кого не секрет. Из сольных артистов сейчас в топе Полина Гагарина, SHAMAN, Филипп Киркоров и Анна Асти. Гагарина, SHAMAN, а вместе с ними и Анна Асти зарабатывают порядка 6–8 млн за мероприятие», — рассказал Бабичев.

Он предположил, что среди перечисленных артистов Анна Асти является номером один на отечественной эстраде.

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