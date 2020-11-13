Журналисты раскрыли подробности госпитализации Хрусталёва

https://static.news.ru/photo/dc44b788-269a-11eb-8755-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталев Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

41-летний телеведущий Дмитрий Хрусталёв перед госпитализацией попал в автомобильную аварию.

ДТП было незначительным. Об этом заявил источник в больнице № 40 Сестрорецка в Санкт-Петербурге журналистам Пятого канала.

В настоящее время неизвестно, что произошло с Хрусталёвым. По данным Telegram-канала Mash, соведущий Ивана Урганта находится в искусственной коме. Медики диагностировали у него интоксикацию и пытаются очистить организм телеведущего. Другие источники утверждают, что у Хрусталёва диагностирована коронавирусная инфекция и он подключён к аппарату ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, Ургант подтвердил госпитализацию Хрусталёва. По его словам, медики пока не могут поставить диагноз. Телеведущий подчеркнул, что как только узнает какие-либо подробности, сразу же сообщит максимальному количеству людей.