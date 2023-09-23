Названы поднявшие гонорары российские артисты Гонорары Басты, Zivert и Агутина выросли в несколько раз

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Zivert

Гонорары оставшихся в России певцов Басты (Василия Вакуленко), Zivert (Юлии Сытник) и Леонида Агутина выросли в несколько раз, сообщает Teleprogramma.pro. Стоимость выступлений также подняли Дима Билан и Полина Гагарина.

Так, ранее гонорар Басты составлял около 5,5 млн рублей, о чем он признавался в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Теперь же его выступление обойдется в 6-8 млн рублей. На миллион больше (9 млн) за исполнение композиций попросит Гагарина, которая ранее пела за сумму более чем в два с половиной раза меньше — 4 млн рублей.

Теперь за такую сумму готова выступить Zivert, которая до этого соглашалась на работу с заказчиками за миллион рублей. До 5 млн рублей поднял гонорар и Агутин, хотя в 2020 году концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров сообщал, что программа артиста упала до 2 млн рублей.

Немного больше, чем за 5 млн (5,4 млн), готов выступить Билан. Ранее за свою программу он получал 4 млн рублей.

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