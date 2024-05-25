Названы обязательные к прослушиванию песни Кристины Орбакайте Музкритик Бабичев: песней «Опять метель» Пугачева передала эстафету Орбакайте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что из новых песен Кристины Орбакайте нужно обязательно послушать «Пьяную вишню». По его словам, также внимания заслуживают композиции «Музыкант до рассвета пел мне песенку эту», «Перелетная птица» — про отношения с Пресняковом-младшим. Критик пояснил свой выбор.

Зная их историю любви, звучит очень убедительно, ты сопереживаешь героям. Потом песни с Авраамом Руссо «Просто любить тебя», «Любовь, которой больше нет», — сказал Бабичев.

Критик также напомнил о песне Кристины Орбакайте с Аллой Пугачевой «Опять метель», которая прозвучала в фильме «Ирония судьбы. Продолжение». Эксперт счел ее очень красивой.

Слушаешь ее и чувствуешь — мама передает эстафету дочери, — поделился Бабичев.

Музыкальный критик отметил, что «Губки бантиком» — классный, позитивный трек. Бабичев отметил, песня нравится детям.

Среди обязательных песен к прослушиванию у Орбакайте критик выделил композицию «Мой мир». В 2001-2002 годах она была во всех сборниках и компиляциях, включая пиратские. По мнению Бабичева, это говорит о народной любви. Последней песней он обозначил «Без тебя» 1996 года.

Ранее певица Алла Пугачева с недельной задержкой представила новый трек «Ложный стыд». Песня опубликована на YouTube-канале артистки.