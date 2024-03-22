Названы обстоятельства, после которых Миддлтон могла «исчезнуть» Пирс Морган считает, что Кейт Миддлтон могла исчезнуть после нервного срыва

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Британский журналист Пирс Морган заявил, что Кейт Миддлтон могла «исчезнуть» после нервного срыва. Как сообщает Dailystar, по мнению телеведущего, привести к этому мог ряд факторов.

Морган пояснил, что на принцессу Уэльскую обрушилось большое общественное давление, связанное с ее будущим статусом королевы, проблемы со здоровьем и материнство. Он назвал такое количество задач невыносимым.

Меня бы не шокировало, если бы у нее случился какой-то нервный срыв, — подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская могла не появляться на публике после операции, узнав об измене принца Уильяма. По информации британских СМИ, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как Маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга.

19 марта появилось видео, на котором запечатлены Кейт Миддлтон с супругом, выходящие из фермерского магазина примерно в миле от их дома в Виндзоре. Отмечается, что Миддлтон выглядит «здоровой, расслабленной и счастливой». На кадрах видно, что принцесса Уэльская одета в черный спортивный костюм.