Британский журналист Пирс Морган заявил, что Кейт Миддлтон могла «исчезнуть» после нервного срыва. Как сообщает Dailystar, по мнению телеведущего, привести к этому мог ряд факторов.
Морган пояснил, что на принцессу Уэльскую обрушилось большое общественное давление, связанное с ее будущим статусом королевы, проблемы со здоровьем и материнство. Он назвал такое количество задач невыносимым.
Меня бы не шокировало, если бы у нее случился какой-то нервный срыв, — подчеркнул журналист.
Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская могла не появляться на публике после операции, узнав об измене принца Уильяма. По информации британских СМИ, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как Маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга.
19 марта появилось видео, на котором запечатлены Кейт Миддлтон с супругом, выходящие из фермерского магазина примерно в миле от их дома в Виндзоре. Отмечается, что Миддлтон выглядит «здоровой, расслабленной и счастливой». На кадрах видно, что принцесса Уэльская одета в черный спортивный костюм.