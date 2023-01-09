Названы молодые артисты с большими шансами раскрыться в 2023 году Продюсеры Бабичев и Рудченко: «Моя Мишель» и Ваня Дмитриенко раскроются в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

В ушедшем 2022 году в российском шоу-бизнесе появился ряд молодых талантливых певцов, в частности, теперь у всех на слуху SHAMAN, запомнившийся ярким исполнением патриотических композиций. Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев рассказал NEWS.ru, что сразу несколько артистов смогут сделать шаг вперед в своем творчестве. По его мнению, это группа «Моя Мишель», которая несколько лет работала с продюсером Игорем Матвиенко, а также Кирилл Ермаков, известный под псевдонимом LYRIQ.

Музыкальный критик считает, что при Матвиенко «Моя Мишель» была на третьих-четвертых ролях, однако в 2022 году она обрела популярность.

В этом году вышел альбом, новые песни, группа на слуху, постоянно выходят видеоролики. Хочется, чтобы они полноценно вышли из тени и встали в один ряд с самыми популярными и востребованными коллективами, — отметил музыкальный критик.

Он добавил, что среди молодых исполнителей выделяется певец LYRIQ, который работает с Zivert, является соавтором и продюсером многих ее треков, его бэк-вокал можно часто услышать в композициях артистки.

Это вообще уникум. Молодой парень, который с самых ранних лет что-то делает сам, экспериментирует со звуком, держит руку на пульсе в плане саунда, ориентируется на самые классные примеры в западной музыке и пытается все это адаптировать под нас. Я считаю, у парня большое будущее. Пока сложно сказать, что именно 2023 год станет прорывным, но однозначно наши артисты будут пользоваться его услугами как автора, аранжировщика и саундпродюсера. Это наш Джастин Тимберлейк в плане вокала, — полагает Бабичев.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru выделил еще два имени. Он считает, что еще не до конца раскрылся Хабиб, также на новый уровень выйдет Ваня Дмитриенко.

Он молодой перспективный парень, который дружит с интонацией, есть вокальные данные и в принципе яркий, харизматичный, веселый. В силу возраста он еще может очень интересно раскрыться в каком-нибудь проекте. Из молодых девушек сказать сложно, потому что там представлены в основном блогеры. По большому счету они певицами не являются, просто яркие интернет-звездочки, но никак не артисты, — подытожил Рудченко.

Ранее Бабичев назвал двух самых ярких артистов на российской сцене в 2022 году. По его словам, таковыми стали SHAMAN и Анна Asti. Критик отметил, что SHAMAN завоевал сердца слушателей благодаря своим духоподъемным песням, что подтверждают многомиллионные просмотры его клипов.