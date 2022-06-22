Поклонники певца с камерунскими корнями Пьера Нарцисса смогут попрощаться с ним в Москве. Однако похоронят его на родине — в Камеруне, так решили его родственники, передает РИА Новости со ссылкой на экс-супругу исполнителя Валерию Калачеву.
Похоронят в Камеруне, потому что мама хочет получить тело, сестра там, жуткие истерики, они хотят, они ждут его, у них склеп там. Прощание здесь, а туда отправим. Мы пока не знаем, когда именно будет прощание в Москве, — рассказала она агентству.
Артист умер из-за серьезного заболевания на 46-м году жизни. Как сообщили его дочь и бывшая жена, Пьера мучили последствия подагры, которая характеризуется болями, старческим слабоумием. При отсутствии должного лечения и ухода болезнь заканчивается преждевременной смертью.
Ранее в распоряжении прессы оказалось последнее видео певца Пьера Нарцисса перед смертью. На видеоролике он показывает своему сопернику по боксерскому поединку Николаю Лукинскому, что находится в больнице и поэтому не сможет приехать на бой.