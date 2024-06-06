Названы гонорары четырех самых богатых певиц России Продюсер Дворцов: Пугачева могла получать за концерт 20 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лариса Долина

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах самых богатых певиц России, сообщил онлайн-журнал «Страсти». К таковым он отнес Аллу Пугачеву, Ларису Долину, Надежду Кадешеву и Надежду Бабкину.

К богатым народным и заслуженным артисткам российского шоу-бизнеса можно отнести Ларису Долину. Также, несмотря на пребывание в Израиле или на Кипре, это Алла Борисовна Пугачева, — сказал продюсер.

По его словам, певицы могут конкурировать с Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой. По словам Дворцова, стоимость концерта Пугачевой в прошлом могла достигать 20 млн рублей. Выступление Долиной стоит от двух до пяти миллионов рублей. Бабкиной и Кадышевой платят от трех до семи миллионов рублей за концерт.

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