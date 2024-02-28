Названо имя новой возлюбленной Тимура Родригеза StarHit: Родригез ушел от жены и двух детей к Кабак

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Катя Кабак

Шоумен Тимур Родригез состоит в отношениях с 33-летней актрисой Катей Кабак, утверждает StarHit. Девушка известна по ролям в фильмах «Клуб», «Универ», «Мажор в Сочи» и «Гуляй, Вася!».

Пара уже выходила в свет дважды. Они позировали фотографам на премьерных показах «Прошлые жизни» и «Слово пацана» в Москве. При этом и Кабак, и Родригез ранее были в браке. У последнего в браке с Анной Девочкиной родились два ребенка.

Факт развода Родригез подтвердил осенью 2023 года. При этом он отметил, что расставание прошло без скандалов и бывшие супруги остаются «безумно любящими родителями своих детей».

Хотя Родригез не раскрывал причины разрыва, но в 2022 году в ходе программы «Детектор» он признался, что в его семье есть недомолвки на почве ревности. Он отмечал, что часто ревновал супругу, если видел, что на нее засматриваются представители противоположного пола.

Ранее NEWS.ru составил список звезд, которые развелись в 2023 году. В нем оказались Гуф и Юлия Королева, Вера Брежнева и Константин Меладзе, Павел и Мария Погребняк, Александра Бортич и Евгений Савельев, Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин, а также Катя Лель ушла от мужа Игоря Кузнецова.