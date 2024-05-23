Названо имя единственной выстоявшей конкурентки Пугачевой Продюсер Морозов: Долина является единственной выстоявшей конкуренткой Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Лариса Долина

Лариса Долина активнее других певиц противостояла Алле Пугачевой, заявил продюсер Евгений Морозов в беседе с KP.RU. По его словам, артистка единственная, кто не боялся Примадонну и кто сумел выстоять, несмотря на давление. Пугачева в свою очередь на дух не переносила Долину из-за ее дерзости, добавил эксперт.

Долина всегда дерзила Пугачевой. И единственная, кто выстоял из ее конкуренток, — заявил Морозов.

Продюсер напомнил, как Пугачева вычеркнула Долину из списка участников «Песни года». При этом та заявляла, что у них никогда не было открытых ссор. Случай с «Песней года» Долина описала так: зрителей обманули, сама она отнеслась к произошедшему спокойно, а с Пугачевой конфликтов не случалось.

Ранее лауреат Государственной премии СССР, вдова поэта-песенника Николая Зиновьева актриса Елена Борзова рассказала, что Алла Пугачева благодаря своим связям смогла устранить конкуренток, певиц, которые были не менее талантливы, чем она, включая Аиду Ведищеву. Однако Долину ей не удалось вытеснить, добавила Зиновьева. Лайма Вайкуле в свою очередь, по мнению Борзовой, добилась успеха благодаря умению «дружить» с Пугачевой.