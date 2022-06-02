Названа возможная причина смерти победительницы «Битвы экстрасенсов» Экстрасенс Ларина: Елена Ясевич погибла от осложнений после коронавируса

Фото: lena.yasevich/vk.com

Елена Ясевич

Победительница 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич погибла от осложнений после перенесенного коронавируса, заявила ее коллега Татьяна Ларина. Она добавила в беседе с «360», что та дважды перенесла вирус и страдала от проблем с дыханием.

Два раза переболела «короной», плохо дышала, решила, что справится сама, то есть организм пошел в dawn. Не лечилась, и осложнение на печень, — рассказала Ларина.

Другой участник шоу Анатолий Леденев заявил, что «видел плохую кровь» у Ясевич и предупреждал ее. По его мнению, экстрасенс погибла из-за проблем с сердцем.

Кровь плохая очень была в последнее время, я видел, предупреждал ее. Сердечко не выдержало, — предположил Леденев.

Мужчина добавил, что намеревается отправиться в Санкт-Петербург, в котором жила его близкая подруга Ясевич.

Елена Ясевич умерла в больнице после продолжительной болезни в возрасте 43 лет. Диагноз участницы шоу не сообщается. Известно, что Ясевич окончила университет имени Бонч-Бруевича и жила в Петербурге. Она одержала победу в 12-м сезоне шоу об экстрасенсах и после этого пропала из поля зрения публики.

Это не первый случай гибели участника «Битвы экстрасенсов». В 2021 году стало известно о смерти финалистки седьмого сезона проекта ТНТ Дили Абдрашитовой.

Тремя годами ранее ушла из жизни финалистка 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева. Она позиционировала себя на шоу как боевая ведьма и, по некоторым данным, умерла после продолжительной болезни.

В 2019 году также погибла участница шестого сезона украинской версии «Битвы экстрасенсов» Симона Бородина. Она боролась с онкологическим заболеванием. Около шести лет назад у неё диагностировали неоперабельный рак мозга.