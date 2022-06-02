Победительница 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич погибла от осложнений после перенесенного коронавируса, заявила ее коллега Татьяна Ларина. Она добавила в беседе с «360», что та дважды перенесла вирус и страдала от проблем с дыханием.
Два раза переболела «короной», плохо дышала, решила, что справится сама, то есть организм пошел в dawn. Не лечилась, и осложнение на печень, — рассказала Ларина.
Другой участник шоу Анатолий Леденев заявил, что «видел плохую кровь» у Ясевич и предупреждал ее. По его мнению, экстрасенс погибла из-за проблем с сердцем.
Кровь плохая очень была в последнее время, я видел, предупреждал ее. Сердечко не выдержало, — предположил Леденев.
Мужчина добавил, что намеревается отправиться в Санкт-Петербург, в котором жила его близкая подруга Ясевич.
Елена Ясевич умерла в больнице после продолжительной болезни в возрасте 43 лет. Диагноз участницы шоу не сообщается. Известно, что Ясевич окончила университет имени Бонч-Бруевича и жила в Петербурге. Она одержала победу в 12-м сезоне шоу об экстрасенсах и после этого пропала из поля зрения публики.
Это не первый случай гибели участника «Битвы экстрасенсов». В 2021 году стало известно о смерти финалистки седьмого сезона проекта ТНТ Дили Абдрашитовой.
Тремя годами ранее ушла из жизни финалистка 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева. Она позиционировала себя на шоу как боевая ведьма и, по некоторым данным, умерла после продолжительной болезни.
В 2019 году также погибла участница шестого сезона украинской версии «Битвы экстрасенсов» Симона Бородина. Она боролась с онкологическим заболеванием. Около шести лет назад у неё диагностировали неоперабельный рак мозга.