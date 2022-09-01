Названа возможная причина для развода Галкина и Пугачевой Певица Штурм: Галкин и Пугачева могут развестись для спасения имущества или жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию, а ее супруг, юморист Максим Галкин, продолжает гастролировать за рубежом, что вызвало слухи об их возможном разводе. Певица и знаток мира шоу-бизнеса Наталья Штурм убеждена, что звездная пара не собирается разводиться. Однако это может произойти, если это будет необходимо для спасения имущества или жизни, сообщила она «Слово и Дело».

Они не разведутся. Если только не произойдут какие-либо форс-мажоры правового характера. Проще сказать, если надо спасать имущество или жизнь, тогда — конечно, — заявила артистка.

Штурм также высказала свое мнение относительно того, кто займет место Примадонны в российском шоу-бизнесе. По ее словам, Пугачеву невозможно заменить, и она не потеряет свою популярность, так как в стране еще много тех, кто любит ее музыку.

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев ранее объяснил молчание Пугачёвой на фоне громких заявлений её супруга Галкина о событиях на Украине. По мнению продюсера, это объясняется жизненным опытом, мудростью и хитростью певицы в желании переждать время.

Мария Погребняк в свою очередь прокомментировала выступление Максима Галкина в Варшаве, во время которого юморист вышел на сцену в жёлто-синем костюме. Она считает, что эта выходка объясняется смесью ненависти и обиды юмориста на россиян.