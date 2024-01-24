Калашникова назвала возможную причину алкоголизма мужа Леры Кудрявцевой Калашникова: причиной алкоголизма мужа Кудрявцевой мог стать удар по самооценке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров после окончания спортивной карьеры мог испытать удар по самооценке, и это стало причиной разрыва звездной пары, рассказала в беседе с KP.RU певица Анна Калашникова. По ее словам, Кудрявцева ушла от мужа из-за его проблем с алкоголем и работой.

Я слышала, что всему виной безработица Макарова. У хоккеиста закончилась карьера, но он так и не нашел себе занятие по душе, сидел дома. Главным добытчиком в семье стала Лера, что серьезно ударило по самооценке Игоря. Он стал выпивать, — объяснила Калашникова.

При этом она не исключила, что супруги расстались навсегда. Как считает певица, такой хрупкой женщине, как Кудрявцева, тяжело нести на себе бремя главы семьи, и ее терпение имеет границы. По мнению Калашниковой, 52-летняя телеведущая легко найдет нового спутника жизни, так как у нее всегда было много поклонников, в том числе весьма состоятельных.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что пока не развелась с 36-летним мужем Игорем Макаровым. По словам телеведущей, ей нужна была «жесткая мотивация для решения серьезной проблемы». Кудрявцева также отметила, что они с супругом не ругались. О ее раставании с супругом стало известно 12 января. Телеведущая кратко описала ситуацию в своих социальных сетях.