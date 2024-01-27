Названа страна, куда может переехать Моргенштерн после изгнания из ОАЭ Продюсер Рудченко: Моргенштерн после изгнания из ОАЭ последует примеру Панина

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Моргенштерн

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после изгнания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) может последовать примеру актера Алексея Панина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и попытаться обосноваться в США, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он исключил Европу как возможный вариант, отметив, что там активно развивается русофобия.

Моргенштерн и подобные ему артисты могли бы и в странах Европы поселиться, но Европа не очень хорошо смотрит на граждан России, это токсичная среда из-за развивающейся русофобии. Он может последовать примеру Панина и попробовать получить гражданство США и обосноваться там, — сказал он.

При этом Рудченко высказал сомнение, что творчество рэпера может показаться американцам интересным. Он посоветовал артисту устроиться на работу разнорабочим и на себе испытать «всю любовь именно к иммигрантам, особенно с учетом последних событий в США».

Ранее сообщалось, что причинами отказа на въезд в Объединенные Арабские Эмираты для Моргенштерна стали пьяные тусовки и нарушение антиковидных мер. Местные правоохранительные органы не раз предупреждали российского артиста о возможных последствиях его поведения.