Названа стоимость очков, в которых Кологривый дал интервью Джугелии Кологривый появился на интервью с Джугелией в очках за 130 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый появился на интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, опубликованном на YouTube-канале FAMETIME TV, в очках бренда Chrome Hearts с оправой золотого цвета. По данным с сайта фирмы, их стоимость составляет 130 тысяч рублей.

Кологривый пришел на разговор с Джугелией в темно-синем костюме из брюк с манжетами и олимпийки на молнии. 29-летний артист также надел светло-коричневые ботинки и дополнил образ очками, оправа которых похожа на модель голливудского бренда Chrome Hearts.

Артист в интервью признался, что устал от бесконечного публичного внимания к своей персоне. По его словам, он чувствует себя так, словно оказался «под увеличительным стеклом». Отвечая на вопрос журналистки, артист подтвердил, что ощущает себя рок-звездой.

Кологривый выразил уверенность, что с такой проблемой сталкивается любой публичный человек. По его мнению, умение справляться с пристальным вниманием приходит с опытом. Но прежде, отметил он, необходимо «набить шишки».

Артист также рассказал, что, будучи в ИВС, написал для дочери поэму и сказку. Он объяснил, что занимается озвучкой, поэтому хочет записать свои произведения на диск. По словам артиста, писательство пришлось ему по душе.