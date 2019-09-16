Стоимость пребывания российской актрисы Анастасии Заворотнюк в московской клинике может оказаться не меньше €20 тысяч. При этом пребывание в палате реанимации стоит от €1 тысячи в сутки.
Также при поступлении больного на его счёт родственники должны внести депозит от €8 тысяч. Об этом сообщает «
Собеседник издания подчеркнул, что клиника, в которой находится Заворотнюк, считается лучшей в Москве по оказанию паллиативной помощи.
Ранее News.ru сообщал, что семья Анастасии Заворотнюк отказалась принимать помощь друзей артистки, находящейся, по предварительным данным, в реанимации московской клиники в тяжёлом состоянии. В окружении пациентки заявили, что родственники предпочли молиться.