https://static.news.ru/photo/5ee1b82c-d835-11e9-b030-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Стоимость пребывания российской актрисы Анастасии Заворотнюк в московской клинике может оказаться не меньше €20 тысяч. При этом пребывание в палате реанимации стоит от €1 тысячи в сутки.

Также при поступлении больного на его счёт родственники должны внести депозит от €8 тысяч. Об этом сообщает « Комсомольская правда » со ссылкой на осведомлённый источник.

Собеседник издания подчеркнул, что клиника, в которой находится Заворотнюк, считается лучшей в Москве по оказанию паллиативной помощи.

Ранее News.ru сообщал, что семья Анастасии Заворотнюк отказалась принимать помощь друзей артистки, находящейся, по предварительным данным, в реанимации московской клиники в тяжёлом состоянии. В окружении пациентки заявили, что родственники предпочли молиться.