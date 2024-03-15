Названа звезда, которая могла бы стать «идеальной женой» Киркорова Профайлер Давыдов: идеальной женой Киркорова могла бы стать Татьяна Навка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

Профайлер Денис Давыдов предположил в разговоре с NEWS.ru, что чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр в Турине Татьяна Навка могла бы стать «идеальной женой» певцу Филиппу Киркорову. По его словам, исполнителю подойдет финансово независимая и уверенная в себе возлюбленная.

Киркорову Навка в жены подошла бы, мне кажется, идеально. Ему также подошли бы несколько типов барышень: авторитет в профессии — пройдено с Пугачевой. Уверенный в себе человек не из шоубиза (юрист, адвокат), но не фанатка. Должна следить за собой и быть открытой для экспериментов, чтобы с ней не стыдно было выйти в свет, которая могла бы поддержать. Но в такую он должен влюбиться, — считает Давыдов.

Эксперт подчеркнул, что Киркорову подошла бы женщина-трудяга из смежных сфер деятельности, «которую есть за что уважать, но с которой нет прямой конкуренции». Он отметил, что идеальная супруга Киркорова также должна быть умной и готовой поддержать его в трудную минуту.

Авторитет и трудяга из смежных околотворческих профессий, которую есть за что уважать, с которой нет прямой конкуренции, но друг друга поймут, поддержат, финансово не зависимые и главное не глупая. Навка — был бы крутой вариант, но она уже занята. Других Филипп перемолет и выбросит, — подытожил Давыдов.

Ранее Киркоров нелицеприятно высказался о бывшем молодом человеке певицы Ольги Бузовой. Речь идет о бывшем телеведущем и блогере Давиде Манукяне (Дава). Так, в эфире шоу «Маска» на НТВ король российской эстрады назвал его «пираньей». В новом выпуске одна из судей певица Валерия предположила, что Дава скрывается под костюмом Акулы. На это Киркоров ответил, что если в костюме действительно Дава, то он намерен «слить» его из шоу в числе первых.

Манукян же в интервью признавался, что тоже звал Бузову замуж. Предложение руки и сердца он сделал спустя три месяца отношений. Он подчеркнул, что решился на подобный шаг первый раз в своей жизни.