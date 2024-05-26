Названа роль, разрушившая жизнь актрисы Маргариты Кринициной Пятый канал: карьеры актрисы Кринициной не задалась после роли Прони Прокоповны

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Памятник персонажам кинокомедии «За двумя зайцами», расположенный в Киеве на Андреевском спуске.

Актриса Маргарита Криницина считала, она ее «изуродовали» для роли Прони Прокоповны в фильме «За двумя зайцами». Она вспоминала, что режиссер Виктор Иванов все время запрещал ей прихорашиваться во время съемок. После этой роли ее карьера не задалась, передает Пятый канал.

Для этой роли он меня так «изуродовал», такая противная стала — ужасно: этот зуб, эти кудряшки на лбу. Когда увидела себя на экране — не знала, куда бежать со стыда. Я-то хотела быть красивой, перед каждой сценой прихорашивалась, а Иванов, вечно чем-то недовольный, взвинченный, все время кричал: «Убрать, убрать!» — признавалась Криницина в одном из интервью.

Актриса была замужем за Евгением Оноприенко, с которым она уехала из Москвы в Киев. Он писал сценарии к фильмам специально для супруги, однако все роли уходили другим артисткам. Криницина все же получала приглашения от режиссеров, но ее не утверждали. Выяснилось, что ее кандидатуру отклоняли, поскольку она не вписывалась в «украинский идеал женской красоты».

Оноприенко вскоре написал для Кринициной сценарий к фильму «За твою судьбу». Она пришла на прослушивания, но роль отдали другой. Тогда Криницина попыталась покончить с собой, но супруг спас ее.

В 1997 Оноприенко скончался, а позже у самой актрисы случились сахарный диабет, тяжелый инсульт, а затем возникла непроходимость кишечника. За ней ухаживала дочь от брака с Оноприенко Алла. Актрисы не стало 10 октября 2005 года.

Ранее стало известно, что в Москве госпитализировали народную артистку России Маргариту Терехову. По данным канала Baza, ее доставили в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением.