Названа реальная причина приезда Канье Уэста в Москву РИА Новости: Канье Уэст был в Москве исключительно с частным визитом

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Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст посетил Москву с частным визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на концертное агентство T.C.I. Отмечается, что концерты певца в России не обсуждались и не планировались.

По данным ТАСС, представители стадиона «ВТБ Арена» также не располагают информацией о возможном концерте рэпера. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что концерт запланирован на 6 сентября. По его данным, артист приезжал в столицу ради выбора площадки. Однако дата его поездки была подобрана так, чтобы он попал на празднование юбилея Гоши Рубчинского.

О приезде Уэста в Москву утром 30 июня сообщила продюсер Яна Рудковская. Она назвала рэпера «мегакрутым» и отметила, что «скрещивает пальцы» ради его концерта в «Лужниках». При этом в информационном центре стадиона назвали фейком информацию о возможном выступлении музыканта в столице.

С момента прилета исполнителя в Москву перед отелем его караулили фанаты. Десятки поклонников артиста выстроились в длинную линию в надежде увидеть его вживую. Москвичей не напугала даже аномальная жара. Фанаты Уэста расположились в тени.

В московском ресторане «Белуга» Канье Уэст попробовал осетровую и щучью икру, пельмени с щукой, фуа-гра, а также бульон из сена и грибов. Счет вышел примерно на 200 тысяч рублей. Рэпер сам выбирал блюда на ужин. Также зарубежный артист попробовал белужью икру и массу различных нарезок, преимущественно рыбных. Официантов рэпер с компанией подзывали словом «человек».