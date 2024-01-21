Названа причина задержания рэперов Baby Melo и Bardi Отец рэпера Baby Melo: его повязали за околоматное слово своего коллеги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэперы Baby Melo и Bardi были задержаны за то, что последний выкрикнул со сцены околоматное слово, сообщил Telegram-каналу SHOT Амиран Меладзе, отец Baby Melo. Он отметил, что перед концертом полиция предупреждала его о запрете на ненормативную лексику. Правоохранители следили за мероприятием с самого начала.

Перед концертом ему было предупреждение, что нельзя было употреблять слова матом. Он запикал все свои треки. Не употребил ни одного слова матом. С ним вместо выступал артист Badri. Он сказал одно слово околоматное. И сразу же выскочила милиция, повязали наручники на Badri, повязали наручники, — рассказал Меладзе.

При этом мужчина отметил, что полицейские не оповестили о задержании его 15-летнего сына. На месте был представитель Baby Melo с нотариальной доверенностью, но ему сказали, что она недействительна. Меладзе настаивает, что задержание его сына — это «беспредел». Он отмечает, что Baby Melo давно учится в театральной студии и хорошо вжился в роль рэпера.