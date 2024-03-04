Названа причина задержания Пророка Санбоя на концерте в Петербурге «Осторожно, новости»: полиция сорвала концерт Пророка Санбоя после доноса

Фото: vk.com/chernetsov69

Пророк Санбой (Геннадий Чернецов)

Петербургский концерт андеграундного певца и блогера Геннадия Чернецова, выступающего под псевдонимом Пророк Санбой, сорвали после доноса в полицию об антивоенных лозунгах на мероприятии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, при этом протокол на артиста был составлен из-за длинной очереди на концерт.

Как передает канал, накануне неизвестный позвонил в полицию, представившись блогером, и утверждал, что концерте Пророка Санбоя произошла драка и убили девушку. Позднее прибывшие в петербургский клуб сотрудники правоохранительных органов доставили артиста в отделение полиции и отпустили после объяснений. Спустя сутки музыканту вменили статью об организации массового пребывания граждан, повлекшего нарушение порядка.

Юбилейное выступление Пророка Санбоя проходило в клубе Action Club. Во время задержания артист заявил, что не знает причин срыва его концерта. По словам музыканта, он не занимается политикой и поет любовные песни.

Ранее в Санкт-Петербурге была сорвана премьера спектакля Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр» на Новой сцене Александринского театра. Актер Владимир Лисецкий, игравший Петра Старковского, споткнулся и упал прямо на сцене. По словам зрителей, сначала постановку приостановили, после чего всех попросили покинуть зал.