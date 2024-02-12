Названа причина переноса премьеры «Летучего корабля» Фильм «Летучий корабль» выйдет 21 марта из-за замены критиковавших СВО артистов

Фото: Пресс-служба фестиваля экранизаций «Читка 2.0»

Кадр из фильма «Летучий корабль»

Премьера фильма «Летучий корабль» перенесена на 21 марта из-за замены артистов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». По данным издания, киносказка режиссера Ильи Учителя была снята до начала спецоперации на Украине, поэтому продюсерам пришлось заменить артистов, которые раскритиковали СВО. Ранее выход картины был запланирован на 7 марта.

Если кто-то думал, что, покинув проект, он сможет испортить нашим детям праздник, то он ошибался: мы довели проект до завершения и надеемся на успех. Это картина для семейного просмотра, которую мы хотим выпустить на экран под весенние каникулы. Нам важно, чтобы ничто не омрачало впечатление от всеми любимого сказочного сюжета и музыки Максима Дунаевского, — сообщили продюсеры.

Фильм расскажет историю любви «честного и обаятельного» матроса Ивана и принцессы Забавы. Съемки велись более четырех лет.

Ранее стало известно, что новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» заняла первую строчку проката в России и СНГ за выходные. Так, фильм режиссера Михаила Локшина собрал 434 млн рублей с 1 по 4 февраля. В прошлый уикенд картина также была лидером проката.