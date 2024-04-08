Названа причина переноса концертов группы «Любэ» Жена Расторгуева: концерты «Любэ» переносят из-за болезни солиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева сообщила Telegram-каналу Mash, что перенос концертов коллектива связан со здоровьем музыканта. Лечение, по ее словам, является плановым, но все равно потребовало переноса гастролей.

Перенос концертов: концерт в Мытищах перенесен на 13 мая; концерт в Зеленограде перенесён на 15 мая; концерт в Красногорске перенесен на 26 мая; концерт в Тюмени перенесен на 29 мая. Приносим свои извинения, — сообщили на официальной странице «Любэ» в соцсети «Вконтакте».

На минувшей неделе Mash сообщал, что Расторгуев был госпитализирован для полного обследования и для восстановления кардиовертера, который ранее ему имплантировали.