Жена солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева сообщила Telegram-каналу Mash, что перенос концертов коллектива связан со здоровьем музыканта. Лечение, по ее словам, является плановым, но все равно потребовало переноса гастролей.
Перенос концертов: концерт в Мытищах перенесен на 13 мая; концерт в Зеленограде перенесён на 15 мая; концерт в Красногорске перенесен на 26 мая; концерт в Тюмени перенесен на 29 мая. Приносим свои извинения, — сообщили на официальной странице «Любэ» в соцсети «Вконтакте».
На минувшей неделе Mash сообщал, что Расторгуев был госпитализирован для полного обследования и для восстановления кардиовертера, который ранее ему имплантировали.