Названа причина отмены концерта Slimus’а в Екатеринбурге Рэпер Slimus отменил концерт в Екатеринбурге на фоне проверок МВД

Фото: vk.com/slim_public

Рэп-музыкант Slimus

Рэп-музыкант Slimus решил отменить свой концерт в Екатеринбурге, который должен был пройти сегодня, 4 июня, в клубе «Фабрика», пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, изначально выступление было перенесено на 4 июня в связи с тем, что правоохранительные органы приступили к проверке содержания его песен.

Как уточняет канал, на творчество музыканта изначально обратили внимание активисты «Ветераны России» — они обратились в МВД с требованием проверить клипы и песни рэпера на пропаганду запрещенных веществ. Также общественники призвали отменить все концерты Slimus по всей России. По информации канала, в после время музыкант жил в США, а также негативно высказывался о СВО. Заявляется, что всем, кто купил билеты на его концерт в Екатеринбурге, обещали вернуть деньги.

Ранее в Москве отменили концерт знаменитого в СССР барда Сергея Никитина, который был запланирован на 13 июня. Это произошло на фоне слухов о финансировании Вооруженных сил Украины.

До этого музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что шоу Александра Гудкова в разных городах РФ отменили, потому что люди не захотели быть дураками. Продюсер выразил мнение, что шоумен призывал поддерживать Украину, а сейчас захотел вновь заработать на россиянах.