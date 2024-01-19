Названа причина отмены концерта Галкина в Таиланде ТАСС: концерт Галкина в Таиланде был отменен по запросу организаторов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Концерт Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в городе Паттайя в Таиланде был отменен по запросу организаторов, сообщила ТАСС группа отелей Royal Cliff, где планировалось провести мероприятие. Представители компании при этом отметили, что организация никоим образом непричастна к этому решению. Вместе с тем в Royal Cliff добавили, что понимают «чувствительность культур» и придерживаются политического нейтралитета.

Мы понимаем важность различия и чувствительность культур и придерживаемся политического нейтралитета. <...> Группа отелей Royal Cliff получила официальный запрос со стороны организаторов об отмене концерта Максима Галкина, — говорится в сообщении.

Концерты Галкина под названием «Прекрасное недалеко», которые должны были пройти в Паттайе и на Пхукете 24 и 25 января. Цены на билеты варьировались от 8,5 до 16 тысяч рублей. Однако незадолго до начала выступлений они были отменены.

Ранее российский продюсер Павел Рудченко заявил, что не нужно искать руку Кремля в отмене концертов Галкина. По его словам, представители некоторых азиатских и арабских стран просто не хотят портить отношения с Москвой.