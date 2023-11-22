Названа причина отмены концерта Арбениной в Томске «Интерфакс»: концерт Арбениной в Томске отменили из-за жалоб зрителей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Диана Арбенина

Руководство Дворца спорта в Томске отменило проведение концерта лидера коллектива «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, запланированного на 23 ноября, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на и. о. начальника департамента по культуре Томской области Елену Шагову. По данным издания, решение было принято после десятков жалоб на исполнительницу от зрителей после ее «некорректных» высказываний о текущей ситуации в мире. Сама исполнительница в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что ей не объяснили причину отмены концерта.

У Дворца спорта был договор с продюсерской компанией о проведении на его площадке концерта Арбениной. Когда о концерте стало известно, к нам и во Дворец стали поступать обращения от населения с жалобами на, как утверждалось, некорректные высказывания певицы по текущей ситуации. В итоге Дворец спорта принял решение не проводить концерт, — приводит «Интерфакс» слова Шаговой.

Арбенина назвала отмену своего выступления неожиданной и принесла извинения поклонникам. Певица сообщила, что ждала встречи со зрителем и назвала Томск «продвинутым» городом с чудесной молодой аудиторией.

Без объяснения причин концерт в Томске был отменен и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы, — сообщила артистка.

Ранее был отменен концерт Арбениной, запланированный в Саратове на 26 октября, о чем сообщило региональное Министерство спорта во «ВКонтакте». Какими-либо объяснениями о причине отмены короткий пост не сопровождался.

До этого сообщалось, что юбилейный тур Арбениной по городам России находится под угрозой срыва. Жители Ижевска, Новосибирска и Пензы обратились к местным властям с требованием отменить концерты исполнительницы из-за песни «Бар-мицва», написанной ею в поддержку Израиля.