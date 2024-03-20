Названа причина отказа от участия Кологривого в гала-концерте «Жванецкий» Организатор концерта «Жванецкий»: Кологривого «отменили» после слов об Абдулове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Организаторы гала-концерта «Жванецкий» заявили, что решили отказаться от услуг актера Никиты Кологривого после его интервью о Евгении Смоктуновском и Александре Абдулове, передает «Подъем» со ссылкой на креативного продюсера «Жванецкого» Евгения Гришковца. Он также отметил, что приглашение для Кологривого отменили за три недели до того, как актер устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска.

Я отменил его участие сразу же после его интервью, где он сказал, кто такой Смоктуновский и кто такой Александр Абдулов. После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте, — пояснил он.

Также Гришковец отметил, что многие артисты, принимающие участие в концерте, сообщили о нежелании выступать с Кологривым на одной сцене. Он подчеркнул, что о дебоше с участием актера узнал только сегодня, поэтому отстранение звезды сериала «Слово пацана» никак не связано с этим событием. В заключение Гришковец отметил, что Кологривый своими высокомерными высказываниями неоднократно нарушил актерскую этику.

Ранее депутат из Новосибирска Ростислав Антонов обратился к Никите Кологривому с призывом отправиться в зону СВО после дебоша в ресторане. Он напомнил, что актер на встрече с российскими бойцами заявил, что они занимают его место.