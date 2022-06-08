Названа причина частой отмены концертов в России Музыкальный обозреватель Полупанов назвал причину частой отмены концертов в России

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Сейчас россиянам не до развлечений и концертов, поэтому многие музыкальные мероприятия в России отменяются, заявил музыкальный обозреватель Владимир Полупанов. В разговоре с «ФедералПресс» он подчеркнул, что концерты отменяют не только по политическим причинам.

Часть концертов отменяется не только по политическим причинам. Я знаю, что мероприятия не проводят еще и потому, что очень плохо продаются билеты. Людям не до концертов, и ситуация сейчас такая, что не очень хочется веселиться. Это весомая часть поводов, по которым отменяются или переносятся концерты, — заверил Полупанов.

Вместе с этим музыкальный обозреватель признал, что после начала российской спецоперации на Украине часть мероприятий была отменена по политическим причинам. В качестве аргумента своей точки зрения Полупанов напомнил об отмененном концерте юмориста Максима Галкина в Архангельске. Тогда зрители массово сдавали билеты из-за несогласия с позицией шоумена по спецоперации.

6 июня стало известно, что исполнитель Макс Корж решил отменить свои концерты в России и Белоруссии. У исполнителя были запланированы концерты 25 июня в Екатеринбурге, 9 июля — в Новосибирске, а 3 сентября — в Санкт-Петербурге. Причиной отмены концертов Корж назвал конфликт на Украине.